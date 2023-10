Les mystérieuses Cités d'Or T1. Le fils du soleil

Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau monde. A bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace partent à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui s'acquerraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes ? Qui n'a jamais souhaité voir le Soleil souverain guider ses pas, au coeur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des Mystérieuses Cités d'Or... Dans ce premier tome, Esteban, apprend qu'il est un enfant trouvé en mer par un certain Mendoza. Il décide partir à la recherche de ses origines, en montant clandestinement dans les cales du navire L'Esperanza en partance pour le Nouveau monde. Il fera la connaissance de Zia, une jeune inca, et de Tao, un descendant de l'ancien peuple Mu. Poursuivis l'armée espagnole, les trois amis vont vivre de nombreuses aventures. Zia n'aura de cesse de chercher son village et Esteban son père. Un secret va bientôt les unir...