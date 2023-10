Picasso à travers ses oeuvres

Pablo Picasso est l'un des artistes les plus célèbres et les plus fascinants au monde. Il a laissé une quantité impressionnante de peintures, de dessins et de lithographies. De ses fameuses guitares en papiers collés jusqu'à l'incontournable Guernica, il fut un novateur dont l'oeuvre intrigue autant que sa vie. Pourquoi aborde-t-il autant de styles picturaux, du réalisme extrême au surréalisme en passant par le cubisme dont il fut l'incontestable chef de file ? Comment comprendre les périodes bleue et rose ? Quels liens tissa-t-il avec ses contemporains ? Quelle place l'engagement tient-il dans son oeuvre ? Ce livre propose un décryptage inédit de l'artiste et de son incroyable parcours à travers ses plus grandes oeuvres !