Rose. Me trouver sans te perdre

Après son burnout, Rose a tout changé : abandonné le métier d'avocat, et convaincu son mari d'habiter chacun chez soi pour pimenter leur vie conjugale. Alors qu'elle pensait avoir trouvé le bon équilibre, son mari, Milo, quitte Paris pour vivre son rêve dans un domaine viticole du Beaujolais. Bien décidée à rester à Paris, Rose s'organise cependant pour passer l'été près de Milo, au milieu des vignes dans la belle région des pierres dorées, aux airs de Toscane. Trois mois au coeur du vignoble, c'est le temps qu'elle s'offre pour écrire son roman, un polar inspiré par une affaire de disparition jamais élucidée. Un cold case que l'avocate a mal digéré. Rose, la citadine, découvre la sensualité de la campagne, retrouve son mari devenu vigneron, et se lie d'amitié avec Gaïa, une femme mystérieuse, toute prête à faire son initiation à la nature. A l'automne, de retour à Paris Rose est en proie au doute. Son couple va-t-il survivre à l'éloignement ? Et comment concilier des désirs incompatibles : vivre son aventure personnelle, se trouver, sans perdre l'homme de sa vie. Un roman sentimental aux personnages attachants. Une plongée sensuelle dans les vignobles du Beaujolais en plein été.