Les 10 merveilles du monde racontées aux enfants

10 merveilles du monde présentées en deux temps : présentation générale (histoire de sa création et de sa réalisation, le descriptif de l'oeuvre et un résumé de la vie de son créateur, etc.) et une photo de l'oeuvre accompagnée de repères et d'anecdotes. approfondissement de la description de l'oeuvre pour une visite guidée à distance : zooms sur les détails importants, drôles ou étonnants à ne pas manquer, des infos complémentaires sur les techniques utilisées, des anecdotes, une BD sur un détail historique concernant cette oeuvre. Les 10 merveilles du monde : La tour Eiffel, Le Colisée, La Sagrada Familia, La place Rouge et Saint-Basile, Empire State Building, La pyramide de Chichen Itza, Le Parthénon, Le sphinx de Gizeh, La grande muraille de Chine, Le Taj Mahal