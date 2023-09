Vendredi, au jour le jour. Carnet d'un·e démissionnaire

"Tel·le que vous me voyez, je suis libre, je suis nu·e, je suis seul·e. Seul·e sur un îlot. Seul·e sur un îlot seul. Pas un îlot d'archipel paradisiaque où l'on vient tâter du corail en s'ébattant parmi les dauphins bleus, non. Un îlot désolé, au milieu du rien. Un îlot sans nom. Un îlot ignoré par les géographes, les pirates et même les militaires. Un îlot suffisamment vaste pour que j'aie de quoi explorer, suffisamment limité pour que j'en puisse faire le tour. Un îlot idéal pour qui veut s'éprouver. Je suis libre, je suis nu·e, je suis seul·e sur un caillou introuvable dans l'océan sans soif et je veux m'éprouver". Vendredi, au jour le jour est le journal d'un individu de l'espèce humaine, exilé volontaire, chaussé de tongs et prêt à tout - absolument tout pour se sentir vivre. Loin de nous. Auteure (trois textes publiés à L'Ecole des loisirs), comédienne et metteuse en scène, Anouch Paré choisit ici de tricoter une fable burlesque et satirique à lire à voix haute.