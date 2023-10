Hocus Pocus - Le roman du film et une suite inédite

Alors qu'il vient de s'installer à Salem, Max Dennison se retrouve dans les ennuis jusqu'au cou en ressuscitant les soeurs Sanderson, trois sorcières diaboliques. Max, sa soeur et ses nouveaux amis (humains ou non) n'ont pas le choix : ils doivent absolument empêcher les sorcières de mettre au point leurs plans machiavéliques... et de tourmenter Salem pour l'éternité. Vingt-cinq ans plus tard, Poppy, la fille de Max et d'Allison, âgée de dix-sept ans, se retrouve à son tour face aux soeurs Sanderson dans toute leur sinistre splendeur. Quand Halloween tourne à la catastrophe, Poppy et ses amis sont pris dans une course contre la montre afin de protéger Salem contre les trois épouvantables sorcières.