L'héritage de Carnac

Depuis l'assassinat de ses parents sur un voilier à La Réunion le jour de son douzième anniversaire, la capitaine Solène Melchior n'a jamais remis les pieds sur un bateau. Quand elle reçoit l'ordre d'embarquer comme fausse figurante d'un film sur une navette la conduisant aux Sept Iles en face de Perros-Guirec afin d'arrêter des trafiquants de drogue, la panique la gagne. Comme elle le pressentait, sa mission vire au drame. Lors d'une intervention périlleuse, elle est grièvement blessée, et on l'accuse d'homicide. Dans le même temps, plusieurs collaborateurs du célèbre chroniqueur judiciaire Bruce Whalker sont assassinés de manière abjecte. La pertinence de ses émissions aurait-elle suscité une soif de vengeance ? Avec l'aide inattendue d'un jeune homme souffrant du syndrome d'Asperger, féru d'informatique et possédant des pouvoirs hors du commun, Solène va devoir prouver son innocence et démêler les rouages obscurs de cette enquête défrayant la communauté journalistique.