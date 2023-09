Embarquement immédiat : voyage au coeur de ma dépression

Attendez-vous à être surpris ! Si vous pensez trouver ici un récit médical austère et des explications soporifiques, détrompez-vous ! Embarquez plutôt avec moi pour un voyage "all inclusive" rempli de turbulences et d'humour. Au fil du trajet parsemé d'indices, vous découvrirez les raisons de ma chute dans les abysses de la dépression. Ensemble, nous tenterons des manoeuvres audacieuses, mais n'espérez pas échapper à la tornade. Le sauvetage sera périlleux, car peu d'entre vous sont préparés à affronter cette épreuve. Oserez-vous vous aventurer dans les méandres d'une maladie méconnue et chargée de préjugés ? Préparez-vous à être diverti et ému par votre commandant de bord plein d'humour et d'ironie... moi-même !