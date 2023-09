Te laisser partir

Un jour, une petite fille attrape un arc-en-ciel et le met dans un bocal. Elle tente de l'apprivoiser, le nourrit, l'emmène partout ! Ils deviennent inséparables. Elle l'aime fort, mais l'arc-en-ciel est malheureux... Malgré toutes ses tentatives pour lui redonner le sourire, la petite fille réaliser qu'elle n'a pas le choix : il faut le libérer. Alors elle le laisse partir, pour retrouver le ciel, le soleil et les nuages. Un bel album unique en son genre, doux et tendre. Car on parle beaucoup des rencontres, en littérature, mais peu des départs. L'amour y est abordé sous un nouvel angle, les mots sont simples, sensibles et poétiques. Les illustrations sont aussi douces que le texte.