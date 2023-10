Miraculous XXL - Paris, les aventures de Toxinelle et Griffe Noire

Alors que Marinette et Adrien s'interrogent sur leurs pouvoirs, de plus en plus lourds à porter, deux super-vilains issus d'un univers parallèle, Toxinelle et Griffe Noire, débarquent dans leur monde pour s'emparer du Miraculous du Papillon. Ladybug et Chat Noir vont devoir affronter leurs doubles maléfiques pour les empêcher de faire le mal, et pour leur montrer qu'un monde meilleur est possible...