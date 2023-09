Jean Fautrier. Catalogue raisonné des peintures

Jean Fautrier (1898-1964) était un peintre avant-gardiste français. Il est formé à la Royal Academy de Londres. Influencé par Turner, son style est d'abord figuratif et joue sur les contrastes de lumière. Ses premières toiles sont exposées aux galeries Visconti et Fabre à Paris en 1924, où il est remarqué par la collectionneuse Jeanne Castel. Quelques années plus tard, son style change radicalement et devient beaucoup plus abstrait. Il inaugure ce que l'on appellera le mouvement de "l'art informel" . A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il peint la série de tableaux Otages dans lesquels, il joue avec la matière picturale, superposant des couches de pâte. En 1960, il reçoit le prix de peinture de la Biennale de Venise. Ce premier catalogue raisonné des peintures de Jean Fautrier (plus de 1200) analyse chacune de ses toiles à travers des analyses techniques, des textes de référence et des transcriptions d'interviews et d'émissions.