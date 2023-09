Cosmoknights Tome 2

LE COMBAT CONTRE LE PATRIARCAT CONTINUE ! Après s'être échapée de sa planète, Pan s'est trouvée une nouvelle famille avec les gladiatrices rebelles Bee & Cass et la mystérieuse hacktiviste Kate. Ensemble, elles ont même secouru une princesse du jeu malsain dont elle était le prix. Mais cette princesse avait peut-être déjà ses propres plans ? Et qu'est-il arrivé à Tara, l'amie d'enfance de Pan ? En devenant des fugitives galactiques, leur groupe pourrait être menacé alors que leur plus grand coup est à venir...