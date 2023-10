DISNEY - Le Grand Atlas - 35 univers Disney et Pixar cartographiés

La nouvelle édition enrichie de l'Atlas Disney, incluant des nouvelles cartes des plus grands univers Disney et Pixar. - 35 univers Disney et Pixar cartographiés dans des illustrations inédites - Pour chaque univers : une carte situant tous les lieux de l'histoire, des infos et anecdotes du film et une légende pour repérer les héros sur la carte - Un très beau livre à consulter et détailler en famille pour partager la passion DisneyLes 35 Univers : - Le monde de Pinocchio - Le cirque de Dumbo - L'univers d'Alice au Pays des Merveilles - Le pays imaginaire de Peter Pan - Londres, ville des 101 Dalmatiens - Le monde du Livre de la Jungle - La savane du Roi Lion - Le royaume de Blanche-Neige et les Sept Nains - Le pays de Cendrillon - Le château de la Belle au Bois Dormant - L'océan de la Petite Sirène - Le village de la Belle et la Bête - Agrabah, cité d'Aladdin - L'Amérique, terre de Pocahontas - L'empire de Mulan - La Nouvelle-Orléans, ville de La Princesse et la Grenouille - DunBroch, royaume celtique de Rebelle - La contée de Raiponce - Motunui, île de Vaiana - L'univers de Toy Story - La fourmilière de 1001 pattes - Le récif corallien du Monde de Nemo - L'île des Indestructibles - Radiator Springs, ville de Cars - Paris, ville de Ratatouille - Les contrées luxuriantes de Là-haut - L'université de Monstres Academy - L'esprit de Riley de Vice-Versa - Santa Cecilia, ville de Coco - New Mushroomton, ville d'En Avant - Hawaï, île de Lilo et Stitch - Arendelle, royaume de la Reine des Neiges - Le monde de Zootopie - Kumandra, royaume de Raya et le Dernier Dragon - La Colombie, pays d'Encanto