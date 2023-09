Clairement influencé par Chris Ware et Daniel Clowes, Josh Pettinger ne se contente pas d'un hommage sans envergure. Goiter, brillant recueil d'histoires courtes, révèle un auteur brillant, à l'esthétique très personnelle et avec un sens inné de la narration. Ses histoires, kafkaïennes, oscillent entre réalisme noir, science-fiction et dystopie. Elles ont en commun de traiter avec ironie et un sens de l'humour glacé de l'absurdité de la condition des personnages, du vide de leur existence, ou de leur impuissance face à leur destin. Elles sont à la fois intemporelles et très actuelles. On y croisera pêle-mêle un catcheur père de famille aux moeurs contestables, une jeune femme prête à beaucoup de renoncements pour trouver l'amour, un humoriste un peu triste qui sera confondu avec un serial killer, ou encore des femmes pompiers au caractère bien trempé. Bref, un régal.