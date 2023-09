Circondi è detti di pastori. Territoires et paroles de berger. Partie Occidentale

Explorer un monde nouveau, le comprendre puis tenter de s'y intégrer en restant en symbiose avec la nature a été de tout temps une gageure pour les bergers transhumants, condamnés à mener seuls ou avec leurs familles une double vie entre a piaghja è a sarra. Cet ouvrage, le dernier de la série Pastori di Corsica nommé Circondi è detti di pastori, territoires et paroles de bergers, est divisé en deux volumes : l'oriente, la partie orientale et u ponente, la partie occidentale. C'est un voyage initiatique dans l'univers des bergers qui racontent, sans tabous, leur vie de labeur et d'incertitudes. C'est aussi un voyage au coeur de la montagne corse avec les cartes des chemins millénaires de transhumance pour découvrir les 1700 bergeries d'estive ou di a piaghja que nous avons recensées avec leurs occupants d'hier et d'aujourd'hui.