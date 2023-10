Coffret Biscuits et Sablés. Tout pour faire ces biscuits et ces sablés

Créez des biscuits et sablés chargés d'amour et de douceur avec ces tampons à biscuits à messages. Ce coffret comprend : - Un tampon en bois - 4 empreintes en silicone interchangeables et lavables facilement : Secret Recipe, Made with love, Homemade 100 % Quality, Eat me ! - Un livre de 30 recettes de sablés, biscuits et petits gâteaux