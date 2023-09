Inceste. Les garçons aussi

L'association Docteurs Bru travaille depuis 1996 sur la question de l'inceste avec la création de son établissement spécialisé pour l'accueil de jeunes files situé à Agen et ses multiples actions de réflexion et/ou de recherche. Ce Xe colloque organisé en juin 2022 en est l'illustration au moment où des places pour garçons sont créées à Agen et où l'association va ouvrir un établissement mixte à Paris. Les garçons victimes sont restés longtemps invisibilisés et il nous a semblé essentiel de contribuer à la réflexion sur les mécanismes à l'Åuvre dans le fait qu'il soient, aujourd'hui encore, si peu pris en compte.