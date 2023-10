Bali. Lombok et les Gili

Plages de rêve, temples sacrés, rizières, cascades, villages sasak, bonnes adresses et activités locales : le guide Evasion Bali vous donne toutes les clés pour construire facilement votre voyage selon vos envies ! Grâce à lui, vous trouverez : - Toutes les infos pour organiser votre roadtrip : location de voiture et de scooter, étapes, hébergement... - Les bungalows, villas avec vue sur la mer, warungs et hôtels de charme les plus dépaysants. - Et bien sûr, toutes les activités pour profiter de votre voyage : les plus belles randonnées, les temples à visiter ou encore, les meilleurs spots pour surfer et faire de la plongée !