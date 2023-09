Mon grand livre à flaps P'tit Garçon

Un grand livre en carton sur les véhicules : les camions, les voitures, les motos... Avec une thématique à chaque double page (le chantier, la caserne des pompiers, la ferme, etc.), une grande scène illustrée, des éléments à retrouver, des textes simples et des flaps pour en apprendre davantage. Il y a une devinette sur chaque flap, l'enfant soulève et découvre la réponse !