Une invitation à célébrer le vivant et à le sauvegarder. Responsable de 50 % de l'oxygène que nous respirons, l'Océan est le plus grand régulateur climatique. Même si son intégrité est menacée par l'activité humaine, il possède une capacité de régénération ultra-rapide. En exposant les dernières découvertes sur l'intelligence des animaux marins et des écosystèmes océaniques, L'Océan vu du coeur offre un regard différent, centré sur la nécessité de faire de l'océan notre allié face à l'urgence climatique. L'Océan commence à peine à dévoiler ses secrets aux scientifiques. Du fond des abîmes, aux rives éloignées, l'intelligence et la collaboration des espèces et des écosystèmes sont au coeur des nouvelles découvertes, tout comme la rapidité extraordinaire avec laquelle certains de ces écosystèmes ont le pouvoir de se rétablir. Informer le public sur l'état des océans est l'enjeu essentiel de cet ouvrage. Les intervenants rassemblés autour de Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir : Gilles Boeuf (Océanographe, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité), Mario Cyr (Cinéaste sous-marin), Lyne Morissette (Docteure en zoologie, écologiste, spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes), Jonathan Balcombe (Ethologue et auteur), Christian Sardet (Biologiste moléculaire et artiste), Sandra Bessudo (biologiste, directrice de la fondation Malpelo), Valérie Cabanes (Juriste internationale)