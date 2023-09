L'Armagnac relève la mêlée

Pour célébrer le 1000e essai d'un joueur aquitain avec le XV de France, à l'initiative de l'ancien et emblématique Comité Côte Basque Landes, la Ligue Nouvelle Aquitaine de rugby organise un grand banquet à Bayonne avec 500 convives, sponsorisé, entre autres, par les Qataris qui veulent, aussi, organiser chez eux, une Coupe du Monde de Rugby. Le repas est préparé par Cacotte Tellechea de l'Auberge du Cheval Blanc à Bayonne, qui servira son parmentier de xamango au jus de veau truffé. Un convoi de 1000 bouteilles d'armagnac partira de Montréal-du-Gers vers Bayonne, via Mont-de-Marsan et Dax, escorté par d'anciens rugbymen. Mais le précieux chargement excite les convoitises. Une pérégrination musclée de Clovis Trompesauce et de ses amis, avec cumul des mandales, multiplications des pains, marée haute de châtaignes et autres clafoutis aux pruneaux. Xamango, Armagnac-Ténarèze et fantasia : le Sud-Ouest en couleurs, en saveurs et en stéréo !