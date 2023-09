"Excellent ! Thomas Harris et Harlan Coben ont maintenant un sérieux concurrent". LE FIGARO Une femme affirme être Charlie Matheson, décédée deux ans plus tôt dans un accident de voiture. Un mensonge ? Intrigué, l'inspecteur Nelson enquête... De son côté, l'inspecteur Groves reçoit une lettre anonyme, comme chaque année à l'anniversaire de son fils, assassiné il y a quatre ans. Cette fois, il peut y lire : "Je sais qui l'a tué" . En quête de vérité, Nelson et Groves vont devoir traverser l'abîme d'un passé qu'ils n'ont cessé de fuir. Steve Mosby est né en 1976 à Leeds. Dès son premier roman, il est comparé à Dennis Lehane et Michael Connelly. Il est l'auteur d'Un sur deux, Ceux qu'on aime, Derniers Instants et Fleurs de l'ombre, tous disponibles chez Points.