Léon & Lena Tome 3 : L'épopée (fantastique) du n'importe quoi !

Le cousin Jacques en a ultra marre des mauvais tours de Léon et Lena ! Alors il leur écrit une fausse lettre de la CIA, avec plein de menaces dedans, espérant ainsi les effrayer. Mais il en faut plus pour calmer les enfants terribles, qui décident de partir pour les Etats-Unis afin de tirer cette affaire au clair ! Au programme : un long voyage, des tas de rencontres improbables et des bêtises aussi dévastatrices qu'irrésistibles ! Cerq et Clémence Perrault emmènent leurs deux héros pour un grand voyage découpé en strips, avec au programme encore plus de personnages étonnants et de sales blagues aussi drôles qu'inventives.