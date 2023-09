L'Incroyable petite histoire du renard, du caca et de la fourmi

C'est l'histoire d'un renard qui se promène bien tranquillement dans la campagne lorsqu'une envie soudaine et pressante le contraint à s'arrêter faire ses besoins derrière un arbre. Jusqu'ici tout va bien. Mais voilà que tout à coup... "Au secours, au secours, un caca qui court ! " Notre renard se fait poursuivre par son drôle de caca monté sur pattes, à l'air pas commode du tout ! Sous la plume savoureuse d'Edouard Manceau, une petite histoire incroyable et improbable qui ne manquera pas de faire rire les plus petits (et les plus grands) !