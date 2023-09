Oléron 1930, La révolte

De 1789 à 1945, la citadelle du Château d'Oléron a vu passer de nombreux prisonniers. Soldats prussiens de 1870, Communards en attente de Nouvelle Calédonie, soldats allemands de 14-18, et, bien sûr, résistants à l'occupation nazie. Mais elle a également "accueilli" des disciplinaires de l'armée française, condamnés souvent pour de menus délits. Et, pour eux, c'était un véritable bagne. Arbitraire des gardiens, exactions innommables, tortures sordides... Ce livre, de Thierry Guilabert, un de nos plus brillants écrivains Oléronais, nous raconte cette ignominie et la révolte qui a eu lieu dans ce bagne en 1930. Lisez ce livre, vous n'allez pas y croire ! Bienvenue, néanmoins à Oléron !