Les inconnus de Central Park

New York, 4h du matin. L'inspectrice Rose McGawn est réveillée, en pleine forme, prérogative du décalage horaire. Sous ses yeux s'étend la masse sombre de Central Park, mer d'arbres à peine éclairée par de rares réverbères. Son regard est attiré par trois silhouettes qui se dirigent vers le parc. L'une d'elles semble soutenue par les deux autres. Mais déjà, elles disparaissent sous le couvert touffu des feuillus. Occupée à la préparation d'un procès dans lequel elle et son acolyte, l'inspecteur François Gaudard, doivent témoigner, Rose oublie cette vision nocturne jusqu'au jour où ces évènements lui reviennent en mémoire après la lecture d'un article du New York Times relatant la découverte d'un cadavre dans Central Park. Y a-t-il un lien avec ce qu'elle a observé ? Il ne lui en faut pas plus pour se lancer dans une enquête haletante qui l'entraînera des beaux quartiers de l'Upper West Side à Harlem, de Chinatown aux Hamptons, en passant par Washington et Miami, sur fond d'intrigue politique.