Déjeuner secret. Dans les coulisses de la réforme des retraites

Comment fonctionnent les déjeuners "off" régulièrement organisés entre politiques et journalistes à Paris ? Pourquoi ce format ? Quel intérêt pour ceux qui y participent ? Qui les monte ? Suivant quelles règles ? Qui paye ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Et pourquoi cette pratique, très répandue, a-t-elle fait soudain scandale ? Ce livre se propose de répondre à ces questions, en toute transparence, à partir d'un cas d'école : la tenue d'un déjeuner entre le président de la République et dix journalistes parisiens, le 17 janvier 2023, à l'Elysée. Deux jours avant la première mobilisation nationale contre la réforme des retraites. L'auteur revient sur ce fameux déjeuner, ce qu'il s'y est dit, les consignes données aux journalistes, et comment la façon dont il a été présenté en ont fait un "dîner secret" au cours desquels les "10 éditorialistes les plus influents de Paris" seraient venus prendre note des consignes du Chef de l'Etat sur la réforme des retraites. Il ne sera pas question, ici, d'essayer de convaincre le lecteur du bien-fondé ou non de ce rendez-vous, mais de lui donner à voir ce qui se passe dans les coulisses de ces déjeuners sur la base de l'expérience de l'auteur. Réflexions, anecdotes et témoignages nourrissent un récit composé à la première personne.