De châteaux en manoirs en Normandie

- Une cinquantaine de châteaux et manoirs de tous les départements de la Normandie évoquée par 150 photographies originales montrant non seulement les extérieurs, mais aussi des intérieurs somptueux et des jardins remarquables. - Une histoire vivante et particulière de lieux ouverts à la visite et tous monuments historiques comme le château de Cuverville-en-Caux... en Seine-Maritime, Champ de Bataille... dans l'Eure, château de Carrouges... dans l'Orne, château de Balleroy... dans le Calvados, le manoir de Donville... dans la Manche. - Un voyage dans le temps qui est une véritable invitation au beau. En couverture : Château de Beaumesnil dans l'Eure