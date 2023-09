Les blessures d'enfance. Les connaître, s'en remettre

Nous aimerions que nos vies, et plus encore celles de nos enfants, soient paisibles, sereines, dépourvues d'épreuves ou de blessures... Nous constatons que cela reste une chimère. Parfois, devant un sentiment d'échec et d'impuissance, nous tentons, plus ou moins consciemment, de "tourner la page" , d' "aller de l'avant" , comme s'il n'avait jamais existé... Pourtant, suivre le fil de ces blessures est un chemin profondément et puissamment bénéfique. Nos blessures dessinent aussi des paysages intérieurs, et donc extérieurs, bouleversants de beauté. Le projet de cet ouvrage est donc de comprendre ce qu'est une blessure, de la distinguer d'autres formes de moments douloureux, afin de mieux comprendre comment y faire face. De cheminer, en quelque sorte, le long d'un sentier qui fait passer des limites de la vie à un chemin de Vie.