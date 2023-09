Les grandes étapes de la vie spirituelle de nos enfants. Je frappe à la porte

Le Christ ne cesse de frapper à la porte de nos coeurs. Mais, par délicatesse, et par sens de la pédagogie, il ne le fait pas toujours de la même façon. Ce constat est bien évident si l'on compare enfants et adultes, mais nous n'avons peut-être pas toujours conscience que les enfants et les jeunes passent par de nombreuses phases distinctes. Et que, par conséquents, leurs besoins ne sont pas toujours les mêmes. Cet ouvrage se propose d'éclairer les caractéristiques des différents âges de la vie spirituelle qu'ils traversent afin d'éveiller leur foi et de la faire grandir. Proposant aussi bien des cadres de compréhension générale que des pistes concrètes, il se veut un fidèle compagnons de tous ceux (parents, familles, éducateurs) qui souhaitent accompagner les enfants dans cette belle aventure.