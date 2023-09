Le Guide complet du propriétaire de chevaux. Choisir son cheval, l'installer, l'entretenir

Vous rêvez d'avoir un cheval, de le mettre en pension ou, mieux, de l'installer chez vous pour vous en occuper pleinement ? Cet ouvrage vous offre toutes les clés pour accueillir votre compagnon en toute quiétude et lui aménager un espace confortable et adapté à ses besoins, afin d'assurer son bien-être. Du choix de ce compagnon à son installation, l'auteur, lui-même propriétaire de chevaux, vous guide dans la construction d'un box et d'une sellerie, l'aménagement d'une carrière, le stockage du foin et de la paille, l'entretien de la pâture, le montage des clôtures et des barrières, l'abreuvement et l'alimentation, etc. Il propose même quelques solutions innovantes comme la télésurveillance. - Les conseils et astuces d'un auteur et journaliste, spécialiste des chevaux. - Un guide 100 % pratique, fruit de plus de quarante années de pratique. - Des schémas simples et précis pour concevoir, construire et assembler tout ce qui est nécessaire à l'accueil d'un cheval chez soi. Un guide complet, pour réussir ce choix d'une vie avec votre cheval !