Financer la Reconstruction de la France. Problèmes économiques et financiers que pose la politique des investissements et de la reconstruction en France. Cours commun, ENA, promotion « Europe », 1950

Cet ouvrage restitue les 19 leçons données en 1950 par Pierre Mendès France devant les élèves de l'ENA. Intitulé "Problèmes économiques et financiers que pose la politique des investissements et de la reconstruction en France" , ce cours est retranscrit dans un style oral volontairement conservé. Ce texte demeure l'un des rares inédits de Pierre Mendès France. Présentées par Alain Chatriot, professeur des universités et chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po de Paris, ces leçons permettent de revenir sur la trajectoire intellectuelle et politique de Pierre Mendès France, sur l'ENA de 1950 et ses élèves de la promotion "Europe" , et sur la compréhension des questions économiques dans la France de la Libération et des débuts de la IVe République autour des principaux enjeux de la Reconstruction. Ce cours fait apparaître les convictions économiques d'un homme qui les mettra en pratique dans les années qui suivront.