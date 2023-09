Grandville, bête noire. Une romance scientifique de l'inspecteur détective LeBrock de Scotland Yard

Le peintre Gustave Corbeau vient d'être assassiné en plein coeur de Grandville et la police fait appel à Lebrock pour résoudre l'affaire. A peine lancé dans l'enquête c'est au tour d'Auguste Rodent, grand rival de Corbeau, de se faire occire ! Mais qui peut bien en vouloir ainsi aux grandes figures de la peinture figurative ? Y aurait-il un intérêt politique à bouleverser ainsi le monde de l'art ? Est-ce que cela rentrerait dans un complot bien plus vaste ? Toute ressemblance avec un monde peuplé par les humains serait-elle fortuite ? "Il y a deux cents ans, l'Angleterre perdit la guerre contre Napoléon. Comme le reste de l'Europe, elle fut envahie par la France et la famille royale fut guillotinée". Bienvenue dans un monde où l'Empire Français règne sans partage depuis son opulente capitale rebaptisée Grandville.