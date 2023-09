The Comic Book Holocaust

JOHNNY RYAN DETRUIT TES BD ET SOUILLE LES HEROS DE TON ENFANCE . Johnny Ryan est de retour dans une série de strips mettant en scène les héros mythiques du neuvième art Poppers le Marin, Le fantôme du Benganal, Little Nabo, Pine Paf Prout, Spider Man, Hulk , Thor , Dracula, Persepofist, Tintin et bien plus encore ! Retrouvez-tous les héros de votre enfance SOUILLES AU DERNIER DEGRE ! ETES-VOUS BIEN PRETS POUR CA ?