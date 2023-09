Samhain. Le nouvel an des sorcières

Qu'est-ce que la sorcellerie ? Que sont les sabbats et la roue de l'année ? Qu'est-ce que Samhain, la grande fête de l'automne, marquant le nouvel an des sorcières ? Comment bien la célébrer ? Autant de questions que vous pouvez vous poser lorsque vous débutez dans la pratique de la magie et la célébration des sabbats. Rituels, sorts, recettes de magie des fourneaux, tirages... Dans cet ouvrage, l'autrice vous livre toutes les clés pour comprendre la fête de Samhain et tout ce que vous pouvez mettre en place à votre rythme et en conscience pour un premier sabbat réussi ! Fêtez votre premier sabbat de Samhain !