Kaioh Dante Tome 2

Dante rejoint la marine britannique, et sa première destination est l'Inde. En effet, la marine a pour mission de protéger Frances, une jeune noble anglaise mariée à un Indien nommé Mara, sur le point de mourir. Ils doivent la ramener saine et sauve à ses parents, en Angleterre, en la protégeant de la tradition du sati, qui a pour principe de brûler vive la femme d'un défunt... Cependant, les moines, réclamant le maintien des traditions, sont bien décidés à mettre la main sur Frances, et demandent l'aide de José, maintenant en possession du livre Life. Ce livre leur permet d'envoyer une armée de morts-vivants aux trousses de la marine...