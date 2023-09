Lettres à sa marraine. Par Guillaume Apollinaire

En avril 1915, Apollinaire, parti au front, reçoit le quatrain prometteur "d'une femme de France" signé du pseudonyme Yves Blanc sous lequel se cache Jeanne Burgues-Brun, poète et romancière résidant à Montpellier. Quatre vers qui deviendront son "talisman" protecteur et qui lançeront, entre les deux écrivains, une correspondance, de marraine à ? lleul de guerre, d'une soixantaine de lettres. Les mots affectueux de la jeune femme, dotée d'une certaine audace et n'hésitant pas à faire d'Apollinaire son "maître", plaisent au poète qui, en réponse, manie l'écriture géniale et impétueuse qui a construit son oeuvre. Ces deux esprits érudits content leur quotidien, s'échangent leurs impressions sur le con ? it, l'époque, le sentimental, vacillent entre légèreté et fièvres amères. Animés du même goût pour la littérature, leurs considérations poétiques viennent enrichir les espoirs et les craintes que la période in ? ige inévitablement à ses acteurs et ses témoins. Ce volume associe pour la première fois les envois de la marraine, jusqu'alors totalement inédits, à ceux de son célèbre "bleu soldat de rêve" qui furent publiés séparément, amputés de nombreux passages, en 1951. La préface de Pierre Caizergues vient détailler l'importance et le caractère exceptionnel de cet ensemble désormais complet.