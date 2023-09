Ecrit en 1927 et écarté par le poète pour "raisons affectives", ce Beau Regard scrute la relation clandestine entretenue avec une jeune amante. En dépit de tous les obstacles, son mariage et la société, l'auteur vit cet amour sans réserve, caresse en vers et prose chaque évènement, de la fraîcheur des premiers mots jusqu'aux chagrins du dénouement. Son écriture magistrale fait de cette histoire anodine, vouée à l'éphémère, le berceau et la scène de sentiments furieux et universels.