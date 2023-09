Le pic maudit

Le commissariat de Saint-Tarin accomplit sa mission sans la lieutenante Blandine Pujol, sauvagement agressée lors d'une enquête précédente. Et son absence se fait cruellement sentir dans l'affaire qui occupe la brigade : deux morts par homicide volontaire ont été découverts dans des positions éloquentes. De plus, les victimes étaient tatouées du même signe ésotérique : un pentagramme. Une secte satanique ? Une fausse piste pour égarer policiers et pandores ? Une obscure obédience maçonnique ? Dans ce nouvel opus, Christian Louis remet en scène ses personnages récurrents, ceux qui appartiennent au camp du bien et les autres. Cette enquête, assemblée par touches impressionnistes avec un style parfaitement maîtrisé, trouve sa place après Nuages sur les cimes et laisse entrevoir la construction d'un projet littéraire plus vaste... Bienvenue dans l'univers de Christian Louis.