Eté 1982, Polo Hofer est au "Traube" à Wynau ; dans le public Charly, le maçon, Laurence, qui ressemble à la jeune Simone Signoret est là, mais accompagnée de Graber ; Charly se rend compte qu'il ne pourra probablement pas atterrir chez Laurence. Seuls un bain dans l'Aar et une bouteille de Bacardi peuvent l'aider. D'autant plus que son ami Primitivo est mort quelques jours plus tôt. Primitivo, l'aut philosophe, comme on l'appelle sur le chantier, est né dans les Asturies et a été maçon toute sa vie.