Découvrir la révolution chilienne (1970-1973)

Il y a 50 ans, l'espoir d'une transformation démocratique, non armée et révolutionnaire de la société chilienne était écrasée dans le sang par le général Pinochet, avec le soutien des Etats-Unis. (Re)découvrir aujourd'hui, à l'occasion du cinquantenaire, le gouvernement d'Allende, les débats politiques sur la "voie chilienne au socialisme" ou la mécanique infernale de la contre-révolution en marche est riche d'enseignements pour comprendre le XXe siècle et les défis du monde actuel. Sur le modèle de la collection "Découvrir" , Franck Gaudichaud propose de nombreuses entrées thématiques sur le processus historique. Franck Gaudichaud est professeur en histoire et études de l'Amérique latine contemporaine et a publié de nombreux articles et ouvrages sur le Chili.