Conversation sur le temps

A Saint-Emilion, le 28 mai 2011, dans une église désaffectée, deux hommes discutent. L'un, Michel Butor, auteur sans pareil, se trouve dans une disposition étrange : l'année passée, il a perdu sa femme et vu paraître, par ailleurs, le dernier volume de ses Ouvres complètes. L'autre, Carlo Ossola, interroge le premier sur son rapport au temps. Qu'est-ce que relire, des décennies plus tard, l'intégralité de sa propre oeuvre ? Comment un lieu, en tant que monument, permet-il de déchiffrer le temps ? Qu'est-ce que le temps une fois que l'homme n'est plus ?