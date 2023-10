Kit de l'apprenti mangaka - Un manga à créer soi-même. Apprends à dessiner tes personnages de manga !

Si vous êtes un passionné de l'univers des mangas, ce kit est fait pour vous ! Idéal pour s'initier au dessin manga, on vous propose le livre référence de MedziO : Objectif Mangaka ! qui a eu un certain succès, ainsi que les outils nécessaires pour débuter vos premiers dessins : critérium, gomme, feutres à alcool, sans oublier le carnet de dessin vierge avec jaquette dans lequel il vous sera possible de poser vos premiers croquis.