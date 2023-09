Découvre avec P'tit Garçon. Les voitures, Le train, Le chantier, La ferme

Avec P'tit Garçon, découvre l'univers du chantier, de la caserne et de la ferme ! Dans ce grand livre, avec des pages tout-carton, les petits vont découvrir toutes sortes de véhicules, grâce à de grandes images et à des jeux de cherche et trouve. Une approche ludique et éducative pour éveiller les enfants, enrichir leur vocabulaire et développer leur sens de l'observation.