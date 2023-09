Petit cahier d'exercices des femmes atypiques

Les femmes atypiques ont tant de choses à offrir, elles sont un véritable cadeau pour le monde ! "Tu veux dire qu'être atypique serait une force ? Et comment j'en fais un potentiel ? - Tu as déjà ce potentiel : le fait même d'être résiliente, d'avoir cette envie de progresser sans cesse et d'apprendre, qui sont naturelles chez toi, c'est ça la clé. Pour le reste, je vais te prêter un Petit Cahier d'exercices, tu m'en diras des nouvelles ! " Ce Cahier est pour vous, femmes atypiques en quête d'introspection. Quel que soit votre profil (hypersensible, HPI, avec un trouble de l'attention ou un trouble dys...), vous trouverez dans cet ouvrage des tests, exercices, conseils et focus thématiques pour mieux vous comprendre. En sortant d'un carcan trop étroit pour vous, il deviendra plus facile d'assumer pleinement votre potentiel atypique et d'avancer sereinement au quotidien tout en vous épanouissant.