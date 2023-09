Tiny House. Du rêve à la réalisation

Ce manuel complet, inspirant, intimiste et pratique est un succès international. Avez-vous déjà rêvé de vivre dans une cabane ? Ou dans une roulotte de cirque ? Ou bien encore de pouvoir déplacer votre maison à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment ? Ce rêve, des personnes le réalisent partout dans le monde, en construisant leur propre tiny house. Les tiny houses sont de charmantes petites surfaces habitables et ancrées dans la durabilité qui séduisent de plus en plus les adeptes d'un mode de vie simple et en symbiose avec la nature. Laissez-vous enchanter par les photographies de ces lieux de vie alternatifs venus des quatre coins du monde : de la caravane à la maison de hobbit, en passant par la péniche aménagée. Obtenez des conseils pour construire votre propre maison mobile selon les législations françaises et européennes, et des réponses à toutes vos questions sur l'aspect logistique ou juridique, le choix des matériaux, les solutions d'approvisionnement en eau et en énergie, l'aménagement intérieur, le budget, etc.