"La cuisine végétale de référence" est le livre qui manquait aux chefs pour mettre au coeur des assiettes le végétal et son infinie palette de saveurs. Il recense, explique et met en valeur la connaissance des produits, les techniques et préparations de base et des recettes inspirantes autour du végétal pour permettre aux chefs de répondre aux attentes de tous les convives, de plus en plus tournées vers le végétal. Dans une nouvelle approche de la cuisine, aussi bien commerciale que collective, ce livre s'adresse à tous les chefs quelle que soit leur maîtrise du végétal. Il est le fruit du travail d'une équipe de chefs cuisiniers qui associe les compétences d'un nutritionniste, d'enseignants-formateurs et des chefs du pôle d'expertise culinaire végétale de Bonduelle, et de Frédéric Jaunault MOF Primeur. Dans la lignée de la collection des ouvrages de référence des Editions BPI ce livre présente en 1008 pages 200 produits, associés à plus de 200 techniques, 130 préparations de bases et 190 recettes illustrées en pas à pas photos, et complétées par plus de 200 vidéos.