Se préparer au bac de philosophie. Edition 2024

Un ouvrage complet pour se préparer sereinement au bac de philosophie ! La collection "Se préparer au bac", conforme aux programmes, vous permet de vous entraîner et réviser pour l'examen. Ce guide s'articule autour de six grands axes : -> L'essentiel du cours pour être prêt le jour de l'épreuve ; -> Des sujets inédits analysés et commentés pas à pas pour une meilleure compréhension ; -> Des conseils méthodologiques et astuces pour se préparer de façon efficace ; -> Des podcasts à écouter ; -> Des tests pour évaluer ses connaissances ; -> Une carte mentale en couleurs pour bien comprendre et retenir les interactions du programme.