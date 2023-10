Je, La statue de Condillac retouchée suivis d'Onir

"Velan donne à lire, du début à la fin, 'quelque chose qui ressemble' au discours immédiat, ou monologue intérieur, d'un homme d'aujourd'hui, vivant en Suisse romande, qui se propose d'écrire un récit : plus précisément, une fable philosophico-économico- politique. Son but sera de vérifier la validité du Savoir marxiste et de prouver l'inévitable faillite du néocapitalisme". Philippe Renaud - A propos d'un roman d'Yves Velan : une rhétorique du jeu de mots