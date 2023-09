Philokit Tle + Spé HLP. Manuel de survie en territoire philosophique

Ce manuel, kit de survie, permet de parcourir efficacement les 17 notions du programme de terminale et de s'y repérer. Pour chaque notion-région, le randonneur en territoire philosophique dispose d'une carte mentale, d'une base minimum pour commencer le voyage, d'un philosophe repère, de " débats " ou " clashs " d'idées. Quelques " bons tuyaux " l'aideront à ne pas totalement désespérer de son sort. Un exercice classique ou inédit, " sérieux " ou ludique, viendra enfin clôturer chacun des parcours : la dissertation ou l'explication de texte, l'essai, les " diapophilos ", le " ping-pong philosophique ", " un plus petit que soi ", " le fond du pot " ou encore " ça va carburer ! ". 18 épreuves sont proposées à mi-parcours. Enfin, pour dédramatiser la philosophie, ce manuel sera parcouru de témoignages ou plutôt d'aphorismes d'élèves, de professeurs, de responsables et de promeneurs invétérés.